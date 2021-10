Fabrizio Moro e Ligabue alla Festa del Cinema di Roma incontrano i fan per Sogni Di Rock’n’roll (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fabrizio Moro e Ligabue alla Festa del Cinema di Roma sabato 16 ottobre per un incontro che si terrà a partire dalle ore 16.00 presso l’Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli. I due artisti incontreranno il pubblico per presentare il progetto che li unisce, prodotto da Raffaella Tommasi e Stefano Salvati (Daimon Film). Al Festival del Cinema di Roma infatti verrà presentato in anteprima esclusiva il videoclip ufficiale della canzone Sogni Di Rock’n’roll, prodotto da Raffaella Tommasi e Stefano Salvati di Daimon Film per IMAGinACTION Festival Internazionale del Videoclip. Fabrizio Moro e Ligabue alla ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)deldisabato 16 ottobre per un incontro che si terrà a partire dalle ore 16.00 presso l’Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli. I due artisti incontreranno il pubblico per presentare il progetto che li unisce, prodotto da Raffaella Tommasi e Stefano Salvati (Daimon Film). Al Festival deldiinfatti verrà presentato in anteprima esclusiva il videoclip ufficiale della canzoneDi, prodotto da Raffaella Tommasi e Stefano Salvati di Daimon Film per IMAGinACTION Festival Internazionale del Videoclip....

