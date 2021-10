F1, strategia sbagliata della Ferrari a Istanbul con il senno del poi, ma valeva la pena rischiare… (Di lunedì 11 ottobre 2021) Enzo Ferrari parlava di “Ingegneri del giorno dopo”, ovvero di tutti quelli che a bocce ferme e a posteriori avrebbero fatto meglio e diversamente di chi in breve tempo era chiamato a prendere una decisione senza indicazioni chiare nel mentre. Il GP di Turchia di F1, ultimo round del Mondiale 2021 di F1, si presta a interpretazioni nella valutazione sulla Ferrari. Guardando al risultato finale, le due Rosse hanno terminato in quarta e ottava posizione con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz e si potrebbe affermare che la prestazione sia stata deludente. E’ stato davvero così? In F1, si sa, la linea di demarcazione tra colpo di genio e ‘topica’ è molto sottile, specie quando si ha a che fare con le variazioni meteorologiche. Viene in mente quanto accaduto in Russia con Lando Norris e la sua scelta di rimanere in pista nonostante la ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Enzoparlava di “Ingegneri del giorno dopo”, ovvero di tutti quelli che a bocce ferme e a posteriori avrebbero fatto meglio e diversamente di chi in breve tempo era chiamato a prendere una decisione senza indicazioni chiare nel mentre. Il GP di Turchia di F1, ultimo round del Mondiale 2021 di F1, si presta a interpretazioni nella valutazione sulla. Guardando al risultato finale, le due Rosse hanno terminato in quarta e ottava posizione con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz e si potrebbe affermare che la prestazione sia stata deludente. E’ stato davvero così? In F1, si sa, la linea di demarcazione tra colpo di genio e ‘topica’ è molto sottile, specie quando si ha a che fare con le variazioni meteorologiche. Viene in mente quanto accaduto in Russia con Lando Norris e la sua scelta di rimanere in pista nonostante la ...

