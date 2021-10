Eternals | i character poster del nuovo film Marvel

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L'attesodedicato alle avventure degliarriverà a novembre e iregalano nuovi ritratti dei protagonisti.arriverà nei cinema italiani il 3 novembre dopo la presentazione in anteprima comedi chiusura della Festa del Cinema di Roma e online sono stati condivisi nuovidell'atteso progetto. Le locandine mostrano dei ritratti inediti dei protagonisti dell'epica avventura diretta da Chloé Zhao. Il terzodella Fase Quattro dell'Universo Cinematografico, è diretto da Chloe Zhao, regista premio Oscar per Nomadland. La regista porta sul grande schermo un'epica storia che abbraccia ...

