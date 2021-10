Estrema destra | ultras e fanatici | la galassia dei violenti No Green pass

Advertising

alex_orlowski : Adesso basta! Sciogliete i gruppi di estrema destra immediatamente! Come ha fatto Macron con Bastion Social e Merke… - gualtierieurope : Inaccettabile la manifestazione #nogreenpass. Guerriglia contro la Polizia, strade bloccate, saluti fascisti, offes… - salvosottile : Chi tra i politici da sempre strizza l’occhio ai fascisti che hanno messo a soqquadro Roma, stasera fatica a con… - FrBaracca : @repubblica Hanno il terrore dell'Estrema #Destra - #ForzaNuova e #CasaPound: sono GLI UNICI che si oppongono allo… - soleluna0309 : @8GoodGoneGirl8 Su discorso privazione libertà per il greenpass potremmo discutere. Rispondevo al tuo tweet sulla.m… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Nei gruppi che hanno assediato Roma infiltrazioni dall'estero: gli americani di QAnon e i tedeschi di Pegida. Comunicano sui canali social di Telegram. Ma il Viminale avverte: attenzione anche ai cani ...... e ha pubblicato la foto sui social: in primo piano c'è Giuliano Castellino, il leader romano del movimento diarrestato dalla polizia per il raid al sindacato.Assalto Cgil Roma, Landini: "Non ci facciamo intimidire". Nel comunicato dello schieramento di estrema destra si legge: "Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il Green pass non verrà ritirato ...In questo video, girato subito dopo la manifestazione di sabato, la si vede ferita e sanguinante dopo una carica della polizia Repubblica spiega oggi che Testa è considerata dagli investigatori il tra ...