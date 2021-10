‘Essere Democratici’ risponde al Pd | “Coerenti col governo regionale | voi prendete voti dove capita”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Comprendiamo di aver toccato un nervo scoperto, portando alla luce il flirt del candidato sindaco Perifano con una parte della destra sovranista nel silenzio complice della nomenclatura del Pd sannita, ma non credevamo che anche l’aritmetica sarebbe rimasta vittima della furia cieca di alcuni esponenti Pd. La federazione è commissariata, dunque, è il commissario Borghi a parlare ufficialmente a nome della federazione provinciale. Non altri. A meno che non vogliano commissariare pure il commissario. Quanto allo schiaffo e all’aritmetica elettorale, le farneticazioni sono tutte loro: Essere democratici è tra le prime cinque liste della coalizione, ha eletto due consiglieri comunali, la metà di quelli ottenuti da una lista che aveva dalla sua un simbolo nazionale e esponenti istituzionali a supporto. Del nostro risultato, siamo fieri: loro non si sono accorti ...