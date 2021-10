Erminia Mazzoni | altro che centro | “Per Mastella vale solo l’etica del viandante”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiLa premessa è che i cittadini meriterebbero rispetto da parte delle istituzioni ancor di più quando sono chiamati ad esercitare la propria sovranità popolare. Le figure retoriche ingannevoli non sono certo il modo migliore per farlo. Il Sindaconella conferenza dello scorso 8 ottobre ha dichiarato: “SONO l’UNICO candidato didei capoluoghi di provincia che va al ballottaggio e sfiora il primo turno. Sono l’UNICO che non ha partiti politici che lo affianchino…. Daho preso il 40%…. ”. Un’affermazione che non ha suscitato alcuna reazione nei responsabili delle 10 liste che lo hanno sostenuto. Non dico il Presidente dell’Asi o della Provincia o …. ma neanche FI o Essere Democratici. E questo mi preoccupa. Anche io sono die sento il bisogno di dire che quella ...

Il Sindaco Mastella nella conferenza dello scorso 8 ottobre ha dichiarato: " SONO l'UNICO candidato di CENTRO dei capoluoghi di provincia che va al ballottaggio e sfiora il primo turno. Sono l'UNICO c ..."?La questione della scarsa capacità di programmazione, progettazione e, conseguentemente, di spesa degli enti locali viene riproposta oggi dal Sindaco Mastella nell'annunciare l'arrivo di 14 milioni ...