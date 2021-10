Energia geotermica, Graded in mostra al Wertex di Dubai con il nuovo progetto di ricerca (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si è tenuto da martedì 5 a giovedì 7 ottobre Wetex Dubai, la fiera internazionale dedicata all’ambiente, all’acqua, all’Energia e alla tecnologia ospitata presso il Dubai Exhibition Centre. Graded, azienda napoletana del settore energetico, ha portato all’evento la propria esperienza nel mondo delle rinnovabili, con un focus sul progetto di ricerca innovativo in materia di geotermia sviluppato in collaborazione con il RIT (Rochester Institute of Technology) di Dubai. Obiettivo del progetto è aprire la strada a un nuovo concetto di Energia che utilizza la potenza della terra permettendo di risparmiare in termini di consumi, spazi e manutenzione. L’idea di “esportare” negli Emirati una sperimentazione sulla geotermia in ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si è tenuto da martedì 5 a giovedì 7 ottobre Wetex, la fiera internazionale dedicata all’ambiente, all’acqua, all’e alla tecnologia ospitata presso ilExhibition Centre., azienda napoletana del settore energetico, ha portato all’evento la propria esperienza nel mondo delle rinnovabili, con un focus suldiinnovativo in materia di geotermia sviluppato in collaborazione con il RIT (Rochester Institute of Technology) di. Obiettivo delè aprire la strada a unconcetto diche utilizza la potenza della terra permettendo di risparmiare in termini di consumi, spazi e manutenzione. L’idea di “esportare” negli Emirati una sperimentazione sulla geotermia in ...

