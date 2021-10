Enco Vitulli | il caso del giovane scomparso prosegue con rivelazioni shock

Leggi su ck12

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Novità per ildi, ragazzo originario di Napoli, precisamente del quartiere Secondigliano, dal quale èa partire dall’11 febbraio del 2020. In seguito all’appello su “Chi l’ha visto?” la madre ha ricevuto delle telefonate rivelatorie.In questi giorni si è parlato deldi: ragazzo originario di Secondigliano, a Napoli, èdal suo quartiere a partire dall’11 febbraio del 2020. 23 anni al momento della scomparsa, occhi castani e capelli castani, altezza 1,78 m e un tatuaggio sulla tempia con scritto il suo nome come segno distintivo: la madre diha fatto un appello nel programma “Chi l’ha visto?”, chiedendo sostegno ...