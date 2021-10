Emiliano contestato alla CGIL di Nardò | dove ha affossato il Pd in favore del sindaco vicino a Casapound | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Michele, il governatore della Regione Puglia, ha l’indiscutibile merito di essere un uomo in grado di non guardarsi mai alle proprie spalle. Il passato è passato per lui, e tutto il resto non conta nulla. Questa mattina l’edizione barese de La Repubblica ha riportato sui suoi canali social undell’accoglienza che i neretini gli hanno riservato al momento della sua visita press la sede delladel comune in cui, lo stessohail Partito Democratico indi un candidato che oltre ad essere dichiaratamente di destra ha sostenuto con decisione negli Casa Pound. View this post on Instagram Un post condiviso da Repubblica Bari (@repubblica bari)probabilmente si sarebbe aspettato ...