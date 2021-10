Emergenza Juventus: dopo Rabiot, un altro big salta la Roma (Di lunedì 11 ottobre 2021) dopo la positività di Adrien Rabiot, la Juventus scuote la testa e incrocia le dita: un altro big è a rischio per la gara con la Roma Che il periodo non sia dei più fortunati, basta dare un’occhiata all’infermeria. Se la Juventus sorride per aver ritrovato punti e prestazioni, Allegri non può fare lo stesso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 ottobre 2021)la positività di Adrien, lascuote la testa e incrocia le dita: unbig è a rischio per la gara con laChe il periodo non sia dei più fortunati, basta dare un’occhiata all’infermeria. Se lasorride per aver ritrovato punti e prestazioni, Allegri non può fare lo stesso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CMercatoNews : ??#Juventus-#Roma, emergenza bianconera: se non ce la fa #Bentancur, occhio a #Danilo o #Bonucci in mediana ?????? - infoitsport : Juventus, infortuni e nazionali: è emergenza a centrocampo - Sportmediaset - sportmediaset : #Juventus, infortuni e nazionali: è emergenza a centrocampo. #SportMediaset - calciomercatoit : ?? #Juventus, emergenza per #Allegri a centrocampo: dopo #Rabiot, a rischio anche #McKennie - MaggicaPolly : RT @ilRomanistaweb: ?? #MilanRoma Femminile: trasferta chiave, per rialzarsi subito Dalle 12.30 sfida alle rossonere al Vismara per reagire… -