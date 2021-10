Elezioni Sardegna, a Carbonia il candidato del Pd verso la vittoria al primo turno. A Olbia testa a testa tra centrodestra-centrosinistra (Di lunedì 11 ottobre 2021) In Sardegna, nei 98 Comuni chiamati al voto per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali, l’affluenza finale è stata del 60,9%, in calo di circa sei punti percentuali rispetto alle precedenti amministrative (66,7%, quando però si votava in un’unica giornata). Affluenza in calo anche in tutti e tre i comuni della Sardegna con oltre 15mila abitanti, dove dunque sarà possibile il ballottaggio al secondo turno. A Olbia l’affluenza finale è al 60,86% con un calo del 5,84%, a Carbonia 55,99% con -5,73% e a Capoterra 55,96% e -4,97%. Secondo i primi dati ufficiosi, a Olbia il sindaco uscente Settimo Nizzi, sostenuto da una coalizione di centrodestra, è in vantaggio con il 51,6% sullo sfidante Augusto Navone del centrosinistra: nella città in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) In, nei 98 Comuni chiamati al voto per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali, l’affluenza finale è stata del 60,9%, in calo di circa sei punti percentuali rispetto alle precedenti amministrative (66,7%, quando però si votava in un’unica giornata). Affluenza in calo anche in tutti e tre i comuni dellacon oltre 15mila abitanti, dove dunque sarà possibile il ballottaggio al secondo. Al’affluenza finale è al 60,86% con un calo del 5,84%, a55,99% con -5,73% e a Capoterra 55,96% e -4,97%. Secondo i primi dati ufficiosi, ail sindaco uscente Settimo Nizzi, sostenuto da una coalizione di, è in vantaggio con il 51,6% sullo sfidante Augusto Navone del: nella città in ...

