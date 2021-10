(Di lunedì 11 ottobre 2021) Leper il rinnovo dei consigli di circolo/scaduti per decorsoo per qualunque altra causa, nonché le eventualisuppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria. A comunicarlo il Ministero dell’Istruzione con pubblicata la nota ministeriale numero 24032 del 6 ottobreche recita “Leper il rinnovo dei consigli di circolo/scaduti per decorsoo per qualunque altra causa, nonché le eventualisuppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il ...

Advertising

ispionline : L’#Iraq è chiamato alle urne: si terranno domani #10ottobre le elezioni parlamentari con un totale di 3.249 candida… - Mov5Stelle : ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE IN SICILIA E SARDEGNA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE Dopo aver barrato il simbolo, puoi… - marcocappato : L'astensionismo record dovrebbe indurre a abolire il quorum del 50% dei votanti, che si applica solo ai referendum e non alle elezioni. - FabioTemporiti : RT @Valori_it: La Turchia ha annunciato la volontà di ratificare l’Accordo di Parigi del 2015. Pur avendolo firmato nel 2016. - orizzontescuola : Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024: scadenziario e decreto di indizione -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni del

Sky Tg24

...c'è qualcosa che va rivisto all'interno delle forze politiche che hanno partecipato allea ... Se si è in maggioranza, si chiede una riunionegruppo e ci si confronta. Ma gli atti ...Dalla pessima illuminazione della città all'asfalto sbriciolato Lecomunali appena terminate, facilmente vinte come previsto dal sindaco in carica, sono state ...e di valutazioneproblema, ...Il tasso di partecipazione «preliminare» alle elezioni legislative anticipate in Iraq è del 41% degli aventi diritto. Lo ha annunciato la commissione elettorale lunedì. Rispetto alle precedenti votazi ...Urne aperte nuovamente da stamane alle 7 in 42 Comuni siciliani chiamati al voto per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali. Si voterà fino alle 14, dopo che ieri i seggi erano stati apert ...