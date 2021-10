Elezioni Alto Adige, a Merano sarà sfida tra Verdi (appoggiati dal centrosinistra) e civiche di centrodestra. Svp fuori, Lega crolla al 3,9% (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un déjà vu. Come nel 2020, a Merano al ballottaggio sarà una sfida tra Paul Rösch e Dario Dal Medico. L’anno scorso vinse il sindaco uscente dei Verdi per appena 37 voti ma poi, per una serie di veti incrociati di Svp e proprio delle liste civiche a sostegno di Dal Medico, non riuscì a formare la giunta. Anche oggi come allora al secondo turno saranno decisivi i voti dell’elettorato della Südtiroler Volkspartei. Non è bastato il nome di Katharina Zeller, figlia dell’ex senatore Karl Zeller e dell’attuale senatrice Julia Unterberger: la Stella Alpina resta nuovamente esclusa dal secondo turno, perdendo nel voto di lista altri 3 punti percentuali rispetto a un anno fa. crolla anche la Lega, che in 365 giorni passa dal 10,6 al 3,9%. In generale, però, perdono tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un déjà vu. Come nel 2020, aal ballottaggiounatra Paul Rösch e Dario Dal Medico. L’anno scorso vinse il sindaco uscente deiper appena 37 voti ma poi, per una serie di veti incrociati di Svp e proprio delle listea sostegno di Dal Medico, non riuscì a formare la giunta. Anche oggi come allora al secondo turno saranno decisivi i voti dell’elettorato della Südtiroler Volkspartei. Non è bastato il nome di Katharina Zeller, figlia dell’ex senatore Karl Zeller e dell’attuale senatrice Julia Unterberger: la Stella Alpina resta nuovamente esclusa dal secondo turno, perdendo nel voto di lista altri 3 punti percentuali rispetto a un anno fa.anche la, che in 365 giorni passa dal 10,6 al 3,9%. In generale, però, perdono tutti i ...

