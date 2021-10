Elezioni: ad Alcamo in vantaggio il sindaco uscente del M5S (Di lunedì 11 ottobre 2021) Palermo, 11 ott. (Adnkronos) – Stando agli ultimi dati potrebbe essere ancora Domenico Surdi il sindaco di Alcamo (Trapani). Surdi è in vantaggio con il 45% dei consensi quando mancano poco più di metà dei voti da scrutinare. Lo segue l’imprenditore Massimo Cassarà, sostenuto da 8 liste di centrodestra, tra cui lega e Fi, che si attesta al 33,5% delle preferenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Palermo, 11 ott. (Adnkronos) – Stando agli ultimi dati potrebbe essere ancora Domenico Surdi ildi(Trapani). Surdi è incon il 45% dei consensi quando mancano poco più di metà dei voti da scrutinare. Lo segue l’imprenditore Massimo Cassarà, sostenuto da 8 liste di centrodestra, tra cui lega e Fi, che si attesta al 33,5% delle preferenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

