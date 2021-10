Advertising

TV7Benevento : Elezioni: a San Cipirello al voto solo il 32,8 per cento dei cittadini... - UilmNazionale : #Leonardo La #Uilm ottiene un ottimo risultato nelle elezioni Rsu nel sito di Abbadia San Salvatore (Siena) della D… - provinciasulcis : Il 10 ottobre 2021, è iniziata la consultazione elettorale per il rinnovo dei Consigli comunali di Carbonia, San Gi… - RadioCL1 : Elezioni a San Cataldo, il dato definitivo sull’affluenza: in calo dell’8 percento rispetto al 2014… - RadioCL1 : Elezioni amministrative, crolla l’affluenza a San Cataldo e Vallelunga ma si vota su due giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni San

...segnalano poi leComunali in centri popolosi come Adrano e Giarre (sempre nel catanese), Canicattì, Favara e Porto Empedocle (Agrigento), Lentini, Noto, Pachino e Rosolini (Siracusa) e...Nel Sud Sardegna Barrali ha confermato sindaco per il terzo mandato Fausto Piga,Nicolò Gerrei Steafano Soro. Villasalto ha eletto Leonardo Usai, Decimoputzu Antonio Munzittu, Selegas Alessio ...Palermo, 11 ott. Solo il 32, 8 per cento degli elettori di San Cipirello, piccolo comune sciolto per mafia, è andato tra ieri e oggi alle urne per le amministra ...Elezioni Comunali in Sardegna 2021: si è votato in 98 comuni, importanti sfide ad Olbia, Carbonia e Capoterra. Su StrettoWeb lo spoglio in diretta con tutti i risultati Urne chiuse nei 98 i Comuni del ...