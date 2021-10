El Pais: «L’Italia non sarà razzista ma i suoi stadi sì. Vanno chiusi» (Di lunedì 11 ottobre 2021) “La prima volta che siamo andati all’Olimpico, durante un Roma-Juventus, un bambino ha passato tutta la partita imitando il verso della scimmia ogni volta che Alex Sandro toccava palla. Suo padre rideva e lo pungolava”. El Pais torna con un editoriale di Daniel Verdù sul razzismo endemico degli stadi, soprattutto quelli italiani. E scrive che “succede quasi ovunque. Koulibaly del Napoli ne è stato di recente sul campo della Fiorentina. Ma è così comune che Vlahovic, il favoloso centravanti del Fiorentina stessa, ha dovuto sopportare qualche giorno prima lo stadio dell’Atalanta che gli urlava ‘zingaro’ mentre cercava di rispondere alle domande di un giornalista dopo la partita. Le immagini sono tristi. Vlahovic, corteggiato da mezza Europa, era in lacrime. Ma nessuno se ne è reso conto fino a due settimane dopo, quando è stato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) “La prima volta che siamo andati all’Olimpico, durante un Roma-Juventus, un bambino ha passato tutta la partita imitando il verso della scimmia ogni volta che Alex Sandro toccava palla. Suo padre rideva e lo pungolava”. Eltorna con un editoriale di Daniel Verdù sul razzismo endemico degli, soprattutto quelli italiani. E scrive che “succede quasi ovunque. Koulibaly del Napoli ne è stato di recente sul campo della Fiorentina. Ma è così comune che Vlahovic, il favoloso centravanti del Fiorentina stessa, ha dovuto sopportare qualche giorno prima loo dell’Atalanta che gli urlava ‘zingaro’ mentre cercava di rispondere alle domande di un giornalista dopo la partita. Le immagini sono tristi. Vlahovic, corteggiato da mezza Europa, era in lacrime. Ma nessuno se ne è reso conto fino a due settimane dopo, quando è stato ...

