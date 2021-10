Ecco perché trattare la carne come il carbone ci potrebbe salvare dalla crisi climatica (Di lunedì 11 ottobre 2021) trattare la carne come il carbone potrebbe ridurre notevolmente le emissioni di gas serra, aiutandoci a combattere la crisi climatica. Lo dicono gli esperti, lo dimostrano i dati. Ma convincere i consumatori a rinunciare alle loro tagliate per il bene del pianeta non è impresa facile. Così c’è chi aguzza l’ingegno e propone soluzioni alternative: carni coltivate in laboratorio, per esempio. Ma di questo parleremo più avanti. Iniziamo col dire che c’è poco da stupirsi. Già nel 2019 il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite avevano stimato che il sistema alimentare globale fosse responsabile del 21-37% delle emissioni di gas serra (GHG, ovvero Greenhouse Gases). A tornare sull’argomento è stato un recente studio pubblicato su Nature Food, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021)lailridurre notevolmente le emissioni di gas serra, aiutandoci a combattere la. Lo dicono gli esperti, lo dimostrano i dati. Ma convincere i consumatori a rinunciare alle loro tagliate per il bene del pianeta non è impresa facile. Così c’è chi aguzza l’ingegno e propone soluzioni alternative: carni coltivate in laboratorio, per esempio. Ma di questo parleremo più avanti. Iniziamo col dire che c’è poco da stupirsi. Già nel 2019 il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite avevano stimato che il sistema alimentare globale fosse responsabile del 21-37% delle emissioni di gas serra (GHG, ovvero Greenhouse Gases). A tornare sull’argomento è stato un recente studio pubblicato su Nature Food, ...

Advertising

borghi_claudio : Ecco, poi un giorno parleremo delle assurdità del sistema delle sanzioni di Banca d'Italia e del perché non è mai c… - NicolaPorro : Sulla #riformacatasto ci stanno prendendo per i fondelli. Ecco perché nel mio editoriale su @ilgiornale ?? - NicolaPorro : ??Quasi da non crederci, ma i segnali sono molteplici: 'Fate scorta di pasta'. Ecco perché ???? - clubdoria46 : #Sampdoria, #Damsgaard in difficoltà ma in nazionale stupisce. Ecco perché #Samp #Danimarca - BeingBeYours : RT @Papryka5: Pensiamo che essere adulti significhi essere indipendenti e non aver bisogno di nessuno. Ecco perché stiamo tutti morendo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché A Roma un mare di bandiere tricolore, "Non vogliamo il Green Pass" I 100 mila manifestanti italiani però sono passati in secondo piano, così pure le loro ragioni, perché la stampa nostrana ha deciso di proporre una narrazione artatamente elaborata. Ecco i titoli ...

Anche l'economia si verifica "sul campo": ecco perché il Nobel è andato a Card, Angrist e Imbens Tre premiati e due motivazioni diverse, però riconducibili a un'unica conclusione: anche in economia, non bisogna fidarsi della saggezza convenzionale o degli schemi precostituiti, occorre avere il ...

Pontecorvo, Usura aggravata ed estorsione, imprenditore assolto ciociariaoggi.it I 100 mila manifestanti italiani però sono passati in secondo piano, così pure le loro ragioni,la stampa nostrana ha deciso di proporre una narrazione artatamente elaborata.i titoli ...Tre premiati e due motivazioni diverse, però riconducibili a un'unica conclusione: anche in economia, non bisogna fidarsi della saggezza convenzionale o degli schemi precostituiti, occorre avere il ...