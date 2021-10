Ecco l’app “Jonny job” | il passaparola che rivoluziona la ricerca di lavoro

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Openjobmetis, prima e unica agenzia per ilquotata in Borsa Italiana, lanciajob, una nuova app gratuita in grado dire il mondo del recruiting, basata sul sistema deljob è uno strumento innovativo, finora inedito nel campo delladelin Italia, che valorizza il sistema della segnalazione affidabile, affinché tutti possano avere una chance per rendersi socialmente utili e contribuire alladiper amici e conoscenti.job è stato presentato e ufficialmente lanciato nel corso di un evento allo Iuta bistrot dell’HangarBicocca di Milano e, in contemporanea, in live streaming sui canali Linkedin e Facebook di Openjobmetis. L’amministratore ...