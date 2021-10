Ecco chi è Nunzia Alessandra Schilirò, la poliziotta catanese che attacca il "green pass" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandra Schilirò , la vice questore di Roma aggiunta della Polizia di Stato intervenuta sul palco in piazza San Giovanni, alla manifestazione... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarà sottoposta a procedimento disciplinare, la vice questore di Roma aggiunta della Polizia di Stato intervenuta sul palco in piazza San Giovanni, alla manifestazione...

Advertising

borghi_claudio : Ricordo a chi vuole sminuire la partecipazione popolare SANA della manifestazione di ieri i numeri che i media rise… - fattoquotidiano : 'GREEN PASS ANOMALO' Secondo Crisanti 'va dato solo a vaccinati e a chi ha fatto il tampone da meno di 24 ore', ecc… - RobertoBurioni : Ecco altri due studi sulle miocarditi condotti su molti milioni di vaccinati. Eventi rari (2 per 100mila) e solitam… - Xavier979 : RT @MarcoRizzoPC: Ecco a cosa servono i fascistiLa stretta sulle manifestazioni è la vera funzione delle violenze in vista di un autunno ca… - tpwkforevah28 : @martxcobain @inprincesspark avevo fatto un ragionamento inverso ecco perché non capivo chi erano ahsjahaj?? -