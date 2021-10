EA Sports FC potrebbe essere la nuova denominazione della serie FIFA

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Con un comunicato rilasciato lo scorso 7 ottobre Electronic Arts ha annunciato che lacambiare. A quanto pare le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, con la Federation Internationale de Football Association non stanno procedendo bene. La conferma arriva dalla registrazione del marhio EAFC da partesoftware house canadese. Il giorno 1° ottobre è stato registrato presso l’Intellectual Property Office del Regno Unito ed il 4 ottobre presso l’European Union Intellectual Property Office. Questa presa di posizioneanche solo un paracadute in caso di necessità, al momento Electronic Arts non ha confermato che la...

Non sappiamo se EA sceglierà davvero EAFC , tuttavia è ormai chiaro che la serie FIFA ha i ... la serie di videogiochi calcisticicambiare nome 16 07 Ottobre 2021...sviluppi più recenti hanno suggerito cheeffettivamente accadere prima di quanto si pensi. Come fatto notare dalla rivista VGC , l'azienda ha recentemente depositato i marchi per ' EA...Si parla precisamente di EA Sports FC. Un calciatore che sta per fermare un pallone in FIFA 22. EA Sports FC, nel caso non lo sappiate, non è un nome suggerito da un… Leggi ...Non sappiamo se EA sceglierà davvero EA Sports FC, tuttavia è ormai chiaro che la serie FIFA ha i giorni contati, specialmente visto l'impegno posto nel confermare che licenze come UEFA Champions Leag ...