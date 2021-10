“É sempre mezzogiorno”: pere caramellate farcite di Antonella Ricci (Di lunedì 11 ottobre 2021) Puglia, Puglia ed ancora Puglia, con Antonella Ricci. La chef salentina dalla mano raffinata prepara uno dei suoi piatti che raccontano la Puglia ed insieme la storia e la formazione di una chef stellata, qual è Antonella. Oggi, in particolare, la chef propone un dessert, le pere caramellate farcite. Ingredienti 2 pere kaiser, 10 ml succo di limone, 500 ml vino rosso, 100 g zucchero, anice stellato, cannella, 1 foglia di alloro 200 g farina, 8 g lievito per dolci, 100 g burro, 100 g zucchero, 100 g pistacchi tritati, 1 uovo 250 ml panna, 25 g zucchero, 100 g mascarpone Procedimento In un tegame, scaldiamo il vino rosso con lo zucchero, mezza bacca di anice stellato, la stecca di cannella, la foglia di alloro. Peliamo le pere, lasciandole intere. Le ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Puglia, Puglia ed ancora Puglia, con. La chef salentina dalla mano raffinata prepara uno dei suoi piatti che raccontano la Puglia ed insieme la storia e la formazione di una chef stellata, qual è. Oggi, in particolare, la chef propone un dessert, le. Ingredienti 2kaiser, 10 ml succo di limone, 500 ml vino rosso, 100 g zucchero, anice stellato, cannella, 1 foglia di alloro 200 g farina, 8 g lievito per dolci, 100 g burro, 100 g zucchero, 100 g pistacchi tritati, 1 uovo 250 ml panna, 25 g zucchero, 100 g mascarpone Procedimento In un tegame, scaldiamo il vino rosso con lo zucchero, mezza bacca di anice stellato, la stecca di cannella, la foglia di alloro. Peliamo le, lasciandole intere. Le ...

