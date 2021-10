“É sempre mezzogiorno”: filone marchigiano di Fulvio Marino (Di lunedì 11 ottobre 2021) Al lunedì, come consuetudine, proseguiamo nel nostro giro tra le specialità nostrane in compagnia di Fulvio Marino, che prepara un lievitato tipico di una zona della nostra bella Italia. Oggi, in particolare, è il turno della Marche, patria di un pane antico, profumato e genuino, il filone marchigiano. Ingredienti 1 kg farina tipo 2, 300 g lievito madre, 700 g acqua, 20 g sale Procedimento Preimpasto: in una ciotola, mettiamo 600 g di farina, il lievito madre (o 8 g di lievito di birra fresco sbriciolato) e 300 g di acqua. Impastiamo e, ottenuto un panetto omogeneo, lo copriamo e lasciamo lievitare per 3 ore a temperatura ambiente. Impasto: al preimpasto lievitato, aggiungiamo tutta l’acqua rimasta, la farina rimasta (400 g) ed il sale. Impastiamo il tutto per qualche minuto, fino ad ottenere un composto omogeneo e ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Al lunedì, come consuetudine, proseguiamo nel nostro giro tra le specialità nostrane in compagnia di, che prepara un lievitato tipico di una zona della nostra bella Italia. Oggi, in particolare, è il turno della Marche, patria di un pane antico, profumato e genuino, il. Ingredienti 1 kg farina tipo 2, 300 g lievito madre, 700 g acqua, 20 g sale Procedimento Preimpasto: in una ciotola, mettiamo 600 g di farina, il lievito madre (o 8 g di lievito di birra fresco sbriciolato) e 300 g di acqua. Impastiamo e, ottenuto un panetto omogeneo, lo copriamo e lasciamo lievitare per 3 ore a temperatura ambiente. Impasto: al preimpasto lievitato, aggiungiamo tutta l’acqua rimasta, la farina rimasta (400 g) ed il sale. Impastiamo il tutto per qualche minuto, fino ad ottenere un composto omogeneo e ...

Advertising

StandByMeTV : RT @MezzogiornoRai1: ?? Buon lunedì! È Sempre Mezzogiorno INIZIA ORA su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ?? - ItalyGourmet : - ScaglioneMaria : RT @MezzogiornoRai1: ?? Buon lunedì! È Sempre Mezzogiorno INIZIA ORA su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ?? - MezzogiornoRai1 : ?? Buon lunedì! È Sempre Mezzogiorno INIZIA ORA su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ?? - UnDueTreBlog : E’ sempre mezzogiorno – Puntata di lunedì 11 ottobre 2021 – Ricette e rubriche. -