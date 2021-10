“É sempre mezzogiorno”: baccalà alla livornese di Federico Fusca (Di lunedì 11 ottobre 2021) La cucina toscana torna protagonista, con Federico Fusca. Lo chef dall’accento inconfondibile prepara un piatto tipico della cucina di mare toscana, il baccalà alla livornese. Ingredienti 600 g baccalà dissalato, 100 g farina, 50 ml vino bianco, 2 patate gialle, 2 spicchi d’aglio, 1 peperoncino fresco, 800 g passata di pomodoro, mezza cipolla bionda, prezzemolo, 2 crostoni di pane toscano, sale e pepe, olio evo Procedimento In una padella scaldiamo un filo di olio extravegine di oliva, uniamo un battuto di cipolla e aglio, il peperoncino e lasciamo rosolare. Poi mettiamo la passata di pomodoro e cuociamo a fuoco alto per 10 minuti, infine aggiungiamo anche le patate, che prima lessiamo per 20 minuti, sbucciate e tagliate a fettine e cuociamo qualche altro minuto. Tagliamo il ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 11 ottobre 2021) La cucina toscana torna protagonista, con. Lo chef dall’accento inconfondibile prepara un piatto tipico della cucina di mare toscana, il. Ingredienti 600 gdissalato, 100 g farina, 50 ml vino bianco, 2 patate gialle, 2 spicchi d’aglio, 1 peperoncino fresco, 800 g passata di pomodoro, mezza cipolla bionda, prezzemolo, 2 crostoni di pane toscano, sale e pepe, olio evo Procedimento In una padella scaldiamo un filo di olio extravegine di oliva, uniamo un battuto di cipolla e aglio, il peperoncino e lasciamo rosolare. Poi mettiamo la passata di pomodoro e cuociamo a fuoco alto per 10 minuti, infine aggiungiamo anche le patate, che prima lessiamo per 20 minuti, sbucciate e tagliate a fettine e cuociamo qualche altro minuto. Tagliamo il ...

