“È il corpo di Raffaella”. La notizia peggiore sulla 47enne scomparsa da giorni. Il terribile epilogo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Raffaella Danese era scomparsa lo scorso 4 ottobre a Castellanza, in provincia di Varese. Ora, dopo qualche giorno dalla denuncia, arriva il terribile esito dalle forze dell’ordine. Il corpo senza vita di Raffaella è stato trovato proprio a Castellanza. Stando a quanto riportano i vigili del fuoco, il cadavere della donna era nelle vicinanze della sua automobile. Subito le forze dell’ordine avevano rintracciato la macchina, parcheggiata a pochi metri dal fiume Olona. Di Raffaella Danese, però, nessuna traccia fino ad ora. Le ricerche aeree e da parte dei sommozzatori non avevano dato alcun risultato e invece nelle ultime ore è arrivata la svolta, anticipata dalla notizia di sospensione delle attività dei vigili del fuoco nel territorio di Milano. Questo il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)Danese eralo scorso 4 ottobre a Castellanza, in provincia di Varese. Ora, dopo qualche giorno dalla denuncia, arriva ilesito dalle forze dell’ordine. Ilsenza vita diè stato trovato proprio a Castellanza. Stando a quanto riportano i vigili del fuoco, il cadavere della donna era nelle vicinanze della sua automobile. Subito le forze dell’ordine avevano rintracciato la macchina, parcheggiata a pochi metri dal fiume Olona. DiDanese, però, nessuna traccia fino ad ora. Le ricerche aeree e da parte dei sommozzatori non avevano dato alcun risultato e invece nelle ultime ore è arrivata la svolta, anticipata dalladi sospensione delle attività dei vigili del fuoco nel territorio di Milano. Questo il ...

