È arrivato il momento di una Carta dei diritti per l’AI? Biden pensa di sì (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il tema è di stretta attualità, anche se non è ancora mainstream. L’avanzata delle nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale sta spingendo i governi e le istituzioni continentali a riflettere su norme per arginare ed evitare eventuali future e futuribili violazioni da parte dei sistemi di rilevamento biometrico (e non solo). Si parla di riconoscimento facciale, ma anche delle body-cam applicate sulle divise delle forze dell’ordine. Riflessioni che non vogliono bloccare il progresso, ma che puntano a mettere dei paletti per anticipare eventuali contestazioni. E mentre l’Europa si è presa del tempo prima di procedere con eventuali estensioni delle AI, dagli Stati Uniti potrebbe arrivare – molto presto – una Carta dei diritti per l’Intelligenza Artificiale. LEGGI ANCHE > Cosa è successo al Parlamento Europeo sul riconoscimento facciale nei ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il tema è di stretta attualità, anche se non è ancora mainstream. L’avanzata delle nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale sta spingendo i governi e le istituzioni continentali a riflettere su norme per arginare ed evitare eventuali future e futuribili violazioni da parte dei sistemi di rilevamento biometrico (e non solo). Si parla di riconoscimento facciale, ma anche delle body-cam applicate sulle divise delle forze dell’ordine. Riflessioni che non vogliono bloccare il progresso, ma che puntano a mettere dei paletti per anticipare eventuali contestazioni. E mentre l’Europa si è presa del tempo prima di procedere con eventuali estensioni delle AI, dagli Stati Uniti potrebbe arrivare – molto presto – unadeiper l’Intelligenza Artificiale. LEGGI ANCHE > Cosa è successo al Parlamento Europeo sul riconoscimento facciale nei ...

Advertising

giulianopisapia : Le tante belle piazze di questa mattina dimostrano una grande solidarietà verso la @cgilnazionale. È arrivato il mo… - CarloCalenda : Io credo che al netto di Roma sia arrivato il momento per il @pdnetwork di fare una scelta riformista e abbandonare… - AmiciUfficiale : La puntata di domenica è sempre più vicina e per i ragazzi di #Amici21 è arrivato il momento della prova costumi ?? - vogliadicazz0 : solamente una sola è veramente preoccupata, solo una voi altre mi state deludendo ogni giorno di più, questa non è… - nonsuccedma : RT @seralabuccn: capisci che è iniziata una bella canzone quando parte con 'Dopo '00' è arrivato il momento, TEDUA, RKOMI, NIIIGHT SKINNY' -