È andata così | tre buoni motivi per vedere la docuserie su Ligabue

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Lucianocome non lo avete mai visto, fra gioie e dolori, fra luci e ombre. È quello che dal 12 ottobre potremo scoprire su Raiplay nella, che ripercorre “trent’anni di carriera su e giù da un palco”, come dice il promo della tv pubblica. Sette episodi della durata di 15 minuti ciascuno, che porteranno gli spettatori a scavare tra i ricordi e le emozioni del cantante di Reggio Emilia, che in questo viaggio sarà accompagnato da Stefano Accorsi, voce narrante e intervistatore, e da una serie di ospiti tra amici e colleghi. Abbiamo visto qualche minuto di Èe incontrato Luciano(virtualmente). Ecco perché, secondo noi, dovreste vederla. Perché scoprirete uninedito Cinque ore di materiale ...

Advertising

Ettore_Rosato : Sconvolto da quanto visto alla #CGIL. Poliziotti di presidio picchiati, bomba carta per entrare, hanno devastato tu… - Raiofficialnews : “Ligabue – È andata così”: la conferenza stampa di presentazione ORA in diretta streaming ??… - Raiofficialnews : Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film e i grandi successi: @RaiPlay racconta @ligabue in… - idgafijwfyswtlo : boh la giornata fino a mo è andata di merda, e mi sa che finirà pure così - MondoTV241 : Ligabue: 'E'andata così- La Serie'. Da mezzanotte su Raiplay Ligabue racconta 30 anni di carriera #ligabue #raiplay… -

Ultime Notizie dalla rete : andata così

Corriere della Sera

Un pezzo del puzzle che si completa a partire dal 12 ottobre con "Ligabue - È", 7 capitoli (ognuno composto da tre episodi di 15 minuti) su RaiPlay per 5 ore di programmazione con la ...... il già campione Tamburini è stato penalizzato di cinque secondi per via di un sorpasso in regime di bandiere gialle e hachiuso in terza piazza, mentre la vittoria èa Simone Saltarelli ...