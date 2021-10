Due registi hanno scelto questo smartphone Samsung per registrare dei cortometraggi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Due registi di fama internazionale hanno utilizzato Samsung Galaxy S21 Ultra 5G per la registrazione di due cortometraggi L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 11 ottobre 2021) Duedi fama internazionaleutilizzatoGalaxy S21 Ultra 5G per la registrazione di dueL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Due registi hanno scelto questo smartphone Samsung per registrare dei cortometraggi - Mio_Capitano_10 : RT @RollingStoneita: L'attore e il musicista collaborano a un nuovo spettacolo di “teatro totale”: recitazione, musica, installazioni. E pe… - dimafab67 : RT @ForzaLazio__: LAVORO EXTRA PER LA DIFESA IN EMERGENZA PER LA SQUALIFICA DI DUE GIORNATE PER #Acerbi, MISTER #MaurizioSarri HA CONCENTRA… - ForzaLazio__ : LAVORO EXTRA PER LA DIFESA IN EMERGENZA PER LA SQUALIFICA DI DUE GIORNATE PER #Acerbi, MISTER #MaurizioSarri HA CON… - GhostMyers1996 : RT @Scream_Italia: ?? Sui Social sta circolando il nuovo trailer di #Scream: qualora doveste vederlo, vi chiediamo gentilmente di NON retwi… -