Dr. ARNOLD: nasce la poltrona tecnologica per il trattamento dell’incontinenza urinaria (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 12.4 % della popolazione femminile mondiale è affetta da incontinenza urinaria (circa 303 milioni)* e il 54.3% delle donne con incontinenza urinaria subisce effetti sulla qualità di vita In Italia il 60% dei pazienti incontinenti è donna secondo la Fincopp – Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico. Poche sedute effettuate comodamente vestiti, non invasivo e indolore, la lounge-chair terapeutica Dr. ARNOLD riduce i sintomi legati all’incontinenza urinaria rafforzando il pavimento pelvico per un miglioramento progressivo della qualità della vita L’incontinenza urinaria è una patologia molto comune che coinvolge circa 5 milioni di persone in Italia, di cui il 60% sono donne e riscontrano effetti negativi anche sulla qualità della vita. Ci sono varie tecniche e ... Leggi su newsagent (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 12.4 % della popolazione femminile mondiale è affetta da incontinenza(circa 303 milioni)* e il 54.3% delle donne con incontinenzasubisce effetti sulla qualità di vita In Italia il 60% dei pazienti incontinenti è donna secondo la Fincopp – Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico. Poche sedute effettuate comodamente vestiti, non invasivo e indolore, la lounge-chair terapeutica Dr.riduce i sintomi legati all’incontinenzarafforzando il pavimento pelvico per un miglioramento progressivo della qualità della vita L’incontinenzaè una patologia molto comune che coinvolge circa 5 milioni di persone in Italia, di cui il 60% sono donne e riscontrano effetti negativi anche sulla qualità della vita. Ci sono varie tecniche e ...

broby68 : Dr. ARNOLD: nasce la poltrona tecnologica per il trattamento dell’incontinenza urinaria - informazionecs : Dr. ARNOLD: nasce la poltrona tecnologica per il trattamento dell’incontinenza urinaria - fainformazione : Dr. ARNOLD: nasce la poltrona tecnologica per il trattamento dell’incontinenza urinaria Il 12.4 % della popolazion… - fainfoscienza : Dr. ARNOLD: nasce la poltrona tecnologica per il trattamento dell’incontinenza urinaria Il 12.4 % della popolazion… -