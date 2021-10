Dopo l' assalto fascista alla Cgil Salvini vuole mischiare le acque | ' Condanniamo le violenze di destra e di sinistra'

Advertising

fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - InfinitoIsacco : RT @LaNotiziaTweet: Forza Nuova non si arrende. Dopo l’assalto alla sede della #Cgil vuole il caos. #Landini: “È un disegno preordinato”. O… - lupetta60 : RT @chilhavistorai3: Assalto alla Rai contro 'Chi l'ha visto': Il 2 dicembre l’udienza del processo agli imputati che hanno chiesto il rito… -

La destra convive con i fascisti, come ha dimostrato lo scandalo che ha investito Fratelli d'Italia, ele manifestazioni organizzate dai neofascisti di Forza Nuova - degenerate in modo gravissimo fino a danneggiare la sede della Cgil a Roma - c'è chi non ha ancora il coraggio di non condannare il ...A firmare l'atto vandalico sono stati alcuni contestatori no Green pass che hanno preso come modello l'alla sede della Cgil nazionale dello scorso sabato. Per poter accedere all'edificio è ...“Come fa a non conoscere la matrice delle violenze?”, si è chiesto Scanzi ricordando che, tra gli arrestati, dopo l’assalto alla sede della Cgil, ci sono anche il leader nazionale di Forza Nuova ...“Fratelli d’Italia non si lascia intimidire” e “spero che Mattarella e Draghi prendano le distanze dalle pericolose parole del vice segretario del Pd” Giuseppe Provenzano, “ribadendo che l’Italia non ...