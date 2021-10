Dopo il rinascimento saudita, Matteo Renzi nel business russo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dal “nuovo rinascimento” saudita all’indagine per la conferenza di Abu Dhabi, l’attrazione di Matteo Renzi per gli affari è cosa nota. Recentemente l’ex premier ha allargato i suoi interessi verso Mosca: dall’agosto scorso, infatti, è nel consiglio d’amministrazione di Delimobil, società di car sharing in Russia, fondata e guidata dall’italiano Vincenzo Trani, da anni a Mosca. Lo riporta La Stampa, che ha visionato la documentazione depositata alla Sec da Delimobil per richiedere la quotazione a Wall Street. Non è specificato il compenso di ogni amministratore, ma il prospetto indica in 1 milione di euro il compenso complessivo del board, più i rimborsi spese non quantificati. Lo stesso prospetto avverte delle indagini che coinvolgono Renzi: quella sui finanziamenti della Fondazione Open, dell’ipotesi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dal “nuovoall’indagine per la conferenza di Abu Dhabi, l’attrazione diper gli affari è cosa nota. Recentemente l’ex premier ha allargato i suoi interessi verso Mosca: dall’agosto scorso, infatti, è nel consiglio d’amministrazione di Delimobil, società di car sharing in Russia, fondata e guidata dall’italiano Vincenzo Trani, da anni a Mosca. Lo riporta La Stampa, che ha visionato la documentazione depositata alla Sec da Delimobil per richiedere la quotazione a Wall Street. Non è specificato il compenso di ogni amministratore, ma il prospetto indica in 1 milione di euro il compenso complessivo del board, più i rimborsi spese non quantificati. Lo stesso prospetto avverte delle indagini che coinvolgono: quella sui finanziamenti della Fondazione Open, dell’ipotesi ...

