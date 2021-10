Dipartimento Sport: “75% di stadi e 60% palasport. 10 giorni di chiusura in caso di violazione” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Dipartimento dello Sport, con a capo Valentina Vezzali, ha pubblicato le nuove linee guida per l’organizzazione di competizioni ed eventi Sportivi aperti al pubblico dopo i nuovi decreti che a seguito delle raccomandazioni del Cts portano al 75% la capienza massima degli stadi all’aperto e al 60% dei palaSport. Buona notizie quindi, ma occhi alle sanzioni. In caso di violazione recidive infatti, si potrebbe arrivare fino alla chiusura degli impianti da uno a dieci giorni: “In merito alle capienze il decreto dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi Sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 75% della capienza massima, mentre per ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ildello, con a capo Valentina Vezzali, ha pubblicato le nuove linee guida per l’organizzazione di competizioni ed eventiivi aperti al pubblico dopo i nuovi decreti che a seguito delle raccomandazioni del Cts portano al 75% la capienza massima degliall’aperto e al 60% dei pala. Buona notizie quindi, ma occhi alle sanzioni. Indirecidive infatti, si potrebbe arrivare fino alladegli impianti da uno a dieci: “In merito alle capienze il decreto dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventiivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 75% della capienza massima, mentre per ...

sportface2016 : Dipartimento Sport: “75% di stadi e 60% palasport. 10 giorni di chiusura in caso di violazione” - sportli26181512 : Nuove capienze per stadi e palazzetti: stop fino a 10 giorni in caso di violazioni: Nuove capienze per stadi e pala… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIPARTIMENTO DELLO SPORT - Pubblicate le nuove linee guida e sanzioni per gli stadi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIPARTIMENTO DELLO SPORT - Pubblicate le nuove linee guida e sanzioni per gli stadi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIPARTIMENTO DELLO SPORT - Pubblicate le nuove linee guida e sanzioni per gli stadi -