Dieselgate Volkswagen - Genova | il tribunale dispone il primo risarcimento a un automobilista

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il filone italiano delsi arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario: ilordinario diha infatti disposto ildei danni a favore di un acquirente di una Golf, dotata dell'ormai noto software per la manipolazione delle emissioni inquinanti. La sentenza digrado, emessa dal giudice Francesca Lippi, condanna il gruppo tedesco (non la divisione italiana) a corrispondere all'una somma di 3.540 euro oltre a eventuali rivalutazioni e interessi, pari al 15% dei 23.600 spesi nel 2011 per l'acquisto del veicolo. La causa. La decisione è probabilmente la prima emessa in Italia in merito a una causa promossa da un singolo consumatore e chiude - almeno per ilgrado e salvo un ...