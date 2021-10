Desperate Housewives reunion in arrivo? Ecco un’anticipazione

Leggi su formatonews

(Di lunedì 11 ottobre 2021) I due attori di, James Denton e Teri Hatcher, saranno i protagonisti di un nuovo romantico film. Il cast della fortunata serie “Housevives”– I segreti di Wisteria Lane è una serie statunitense andata in onda dal 2004 al 2012. Tratta la storia di 6 casalinghe che sono alle prese con la loro vita, ma che vengono coinvolte in molti misteri che colpiscono tranquillità della ricca periferia borghese americana. Una coppia su tutti ha catturato l’attenzione di, ovvero Susan e Mike Delfino, interpretati da James Denton e Teri Hatcher. E’ noto a tutti che, purtroppo, i due non hanno avuto il loro “Happy Ending”, all’interno della serie, poiché Mike Delfino morì per mano di uno strozzino, ...