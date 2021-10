Deschamps: «Benzema fondamentale per il trionfo» – VIDEO (Di lunedì 11 ottobre 2021) Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Nations League contro la Spagna Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Nations League contro la Spagna. Le parole del ct su Karim Benzema. «È un giocatore fondamentale e lo ha dimostrato in queste due partite. La sua qualità è evidente e viene da un ottimo periodo al Real Madrid. Ha una fame di vittorie incredibile e questo lo ha portato in Nazionale. Comunica molto con i compagni, sono contento per lui e per tutto il gruppo. Ne aveva bisogno perché non credo che giocherà altre 4-5 competizioni; magari questa non è la più prestigiosa ma è stato fondamentale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Didierha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Nations League contro la Spagna Didierha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Nations League contro la Spagna. Le parole del ct su Karim. «È un giocatoree lo ha dimostrato in queste due partite. La sua qualità è evidente e viene da un ottimo periodo al Real Madrid. Ha una fame di vittorie incredibile e questo lo ha portato in Nazionale. Comunica molto con i compagni, sono contento per lui e per tutto il gruppo. Ne aveva bisogno perché non credo che giocherà altre 4-5 competizioni; magari questa non è la più prestigiosa ma è stato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Deschamps Benzema Deschamps: "Benzema fondamentale per il trionfo" ...dopo la vittoria della Nations League contro la Spagna Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Nations League contro la Spagna. Le parole del ct su Karim Benzema. "È ...

Perché il gol di Mbappé è regolare? Cosa dice il regolamento E' della squadra di Deschamps la Nations League, il successo è arrivato in rimonta contro un ... La reazione della Francia è da grande squadra, l'attaccante del Real Madrid Benzema si inventa il gol del ...

Deschamps: «Benzema fondamentale per il trionfo» – VIDEO Calcio News 24 Il gol di Mbappé è regolare: cosa dice il regolamento La Francia ha vinto la Nations League, la squadra di Deschamps ha superato la Spagna con il risultato di 1-2. La squadra di Luis Enrique è passata in vantaggio con il gol di Oyarzabal, poi il ribalton ...

Perché il gol di Mbappé è regolare? Cosa dice il regolamento Spagna-Francia è stata una partita dai due volti: noiosa nel primo tempo, scoppiettante nella ripresa. E’ della squadra di Deschamps la Nations League, il successo è arrivato in rimonta contro un avve ...

