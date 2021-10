Democrazia senza popolo e Movimento reazionario di massa di M Smeriglio

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L’assalto alla CGIL è fascista, un atto squadrista pianificato e gestito da neofascisti dichiarati. Un atto gravissimo contro una delle forze sane del Paese. Su questo non ci sono dubbi. È di tutto il resto che dovremmo discutere. Le elezioni ad esempio. Siamo assolutamente soddisfatti per i risultati sin qui raggiunti nelle grandi città. Ma non basta. Non basta perché la distanza dalla dinamica elettorale appare aumentare ad ogni tornata. Così come l’astensionismo. Se osserviamo il risultato elettorale da dentro la bolla degli “inclusi” , di chi è dentro le dinamiche politiche e sociali, la soddisfazione è massima. Ma se allarghiamo lo sguardo la storia cambia. Più della metà dei potenziali elettori, morsa dal disincanto, non usa le urne e semplicemente le ignora. Chi partecipa al voto si divide in due, tre o quattro poli a seconda della piazza. Più di un pulviscolo invisibile di ...