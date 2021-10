Delitto dell’Olgiata | libero Manuel Winston Reyes che uccise la contessa

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Chissà che cosa avrebbe detto Pietro Mattei. Chissà, se fosse stato ancora vivo, come avrebbe reagito il marito della contessa Alberica Filo della Torre alla notizia che l’assassino di sua moglie, il maggiordomo filippino Manuel Winston Reyes, dopo solo dieci anni di carcere è già tornato libero. L’imprenditore romano, che dopo l’assassinio di sua moglie avvenuto il 10 luglio del 1991 nella loro villa all’Olgiata, dedicò vent’anni della sua vita a dar la caccia al responsabile, di certo non avrebbe mancato di far sentire il suo disprezzo.