Del Genio | Due azzurri sono indispensabili per il match di domenica!

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Durante il programma 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del. Si è concentrato sulla prossima sfida del Napoli, domenica 17 ottobre in casa con il Torino, e sui ritorni dalle rispettive nazionali dei calciatori partenopei. Queste le sue parole: "Juric dopo l'1-1 in Napoli-Verona? Questo tipo di calcio da fastidio. Non ancora quello che si vedeva col Verona, però ti lascia poco respiro. Bisogna sfruttare le poche occasioni che ti lascia". "Osimhen e Lozano in gol con le loro nazionali? Questi giocatori mi sembrano proprio ideali per questo tipo di partita. Uno è un forma smagliante, l’altro ci sta entrando in forma. Soprattutto a causa dell’infortunio di inizio stagione. Ma adesso, ancora non da titolare, ha già segnato 2 gol". Castel Di Sangro, Italy : Alex Meret and David Ospina of SSC Napoli train with big ...