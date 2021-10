De Stasio: “Gli inciuci non mi appartengono, la mia politica è innanzitutto lealtà” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Rosetta De Stasio: “Ieri in tarda serata, e poi questa mattina, ho preso atto che sono stati pubblicati articoli che riporterebbero la notizia di “un accordo” tra me, o comunque le liste che mi hanno sostenuto, ed il candidato Sindaco Luigi Perifano. Oltre alla smentita effettuata ieri sera ( sul mio profilo facebook e a Lab TV), ed in considerazione che la notizia, non vera, continua a circolare, ritengo doveroso ribadire, anche in questa sede, la mia posizione già espressa con estrema chiarezza nel mio comunicato stampa di qualche giorno addietro. Ho dichiarato, e lo ribadisco, che il mio ruolo in Consiglio comunale sarà quello dell’opposizione, considerato che la comunità umana e politica a cui sono sempre appartenuta è cosa diversa da quelle schierate a sostegno dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Rosetta De: “Ieri in tarda serata, e poi questa mattina, ho preso atto che sono stati pubblicati articoli che riporterebbero la notizia di “un accordo” tra me, o comunque le liste che mi hanno sostenuto, ed il candidato Sindaco Luigi Perifano. Oltre alla smentita effettuata ieri sera ( sul mio profilo facebook e a Lab TV), ed in considerazione che la notizia, non vera, continua a circolare, ritengo doveroso ribadire, anche in questa sede, la mia posizione già espressa con estrema chiarezza nel mio comunicato stampa di qualche giorno addietro. Ho dichiarato, e lo ribadisco, che il mio ruolo in Consiglio comunale sarà quello dell’opposizione, considerato che la comunità umana ea cui sono sempre appartenuta è cosa diversa da quelle schierate a sostegno dei ...

