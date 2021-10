DE KETELAERE | IL NUOVO DE BRUYNE

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Charles Desi è preso la scena nel finale di Italia-Belgio, riuscendo a mettere la palla nella porta di Gigio Donnarumma rifilando al portiere azzurro un gran tunnel. Si tratta della prima rete per lui con la maglia della nazionale maggiore belga, arrivata alla seconda presenza. Andiamo a scoprire chi è questo giovane talento in rampa di lancio. Charles Deè nato a Brugge il 10 marzo 2001. Alto 1.92 m e dotato di un fisico agile, è un giocatore che può svariare su tutto il fronte offensivo. Infatti, è abile sia in fase di costruzione di gioco che nella finalizzazione. Mancino naturale, è tecnicamente molto dotato e, inoltre, possiede un buon tiro dalla distanza. La sua visione di gioco, infine, lo rende pericolosissimo anche in una posizione più arretrata. Il classe 2001 ha mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico tra le ...

FredtheFake : @SantiXVl Charles De Ketelaere è solamente il nuovo De Bruyne ma più forte -

Il risultato positivo di Torino rappresenta uninizio per il gruppo azzurro che deve ora ... esce fuori solo alla distanza con le occasioni sventate da Donnarumma e il gol di De(...Charles De, ventenne centrocampista del Bruges, si trova a tu per tu con ilcapitano azzurro. Donnarumma lo affronta con le gambe totalmente aperte e per il giovane belga è un gioco ...Tre pali e un gol nel finale per i Diavoli Rossi privi di Lukaku. A segno Barella e Berardi su rigore. Ottima prova di Pellegrini, sostituito al 70' da Cristante ...Ecco come i quotidiani sportivi italiani hanno valutato la prestazione di ieri di Saelemaekers con il Belgio. Saelemaekers in Italia-Belgio (foto Twitter) Alexis Saelemaekers è u ...