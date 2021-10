David Tennant presenta la serie Rai Il Giro del Mondo in 80 Giorni, versione moderna del romanzo di Jules Verne (Di lunedì 11 ottobre 2021) È stata presentata in anteprima mondiale a Canneseries, la serie Rai Il Giro del Mondo in 80 Giorni, produzione franco-britannica di Slim Film Plus Television e Federation Entertainment per France Télévisions, ZDF e RAI. Il nuovo adattamento è composto da otto episodi dalla durata di 52 minuti. Il protagonista David Tennant (Doctor Who) ha raccontato il progetto tratto dal romanzo di Jules Verne. Pubblicata per la prima volta in francese nel 1872, la storia originale segue un eccentrico inglese, Phileas Fogg, che accetta una scommessa nel suo elegante British Reform Club di circumnavigare il Mondo in 80 Giorni. In questa versione, propone lui ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) È statata in anteprima mondiale a Cannes, laRai Ildelin 80, produzione franco-britannica di Slim Film Plus Television e Federation Entertainment per France Télévisions, ZDF e RAI. Il nuovo adattamento è composto da otto episodi dalla durata di 52 minuti. Il protagonista(Doctor Who) ha raccontato il progetto tratto daldi. Pubblicata per la prima volta in francese nel 1872, la storia originale segue un eccentrico inglese, Phileas Fogg, che accetta una scommessa nel suo elegante British Reform Club di circumnavigare ilin 80. In questa, propone lui ...

