David Harbour si sbottona su "Stranger Things 4" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il mondo intero freme per la quarta stagione di Stranger Things e David Harbour, che interpreta il burbero Hopper nella serie TV di Netflix, ha svelato le prime anticipazioni riguardo il nuovo capitolo. Ospite al Comic Con di New York sabato 9 ottobre, l'attore ha affrontato le trame intrecciate di Stranger Things 4 che avranno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

