David Gordon Green regista del film sulla costruzione di Disneyland

La creazione di Disneyland sarà al centro di un nuovo film diretto da David Gordon Green e destinato alla piattaforma Disney+.

David Gordon Green si occuperà della regia di un film dedicato alla costruzione di Disneyland, progetto destinato alla piattaforma Disney+. Il lungometraggio è stato sviluppato per oltre un anno da Cavalry Media prima di essere presentato ai vertici di Disney Studios che hanno deciso di ordinarne la produzione.

La sceneggiatura del film, ancora senza un titolo ufficiale, è stata affidata a Evan Spiliotopoulos, già autore di progetti disneyani come i film animati Winnie The Pooh e gli Efelanti e Trilli e il tesoro perduto.

