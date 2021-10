Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 10/10/21 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Metroid Dread stravince sul resto della saga, ma non sul resto della top ten: ecco gli ultimi Dati di vendita per i videogiochi in fisico Bentornati al nostro consueto speciale di inizio settimana, in cui analizziamo i Dati di vendita per i videogiochi provenienti dal Regno Unito. Come avviene da molto tempo ormai, il nostro speciale settimanale utilizza il territorio britannico come cartina tornasole per analizzare le vendite sul suolo europeo in toto. Tuttavia, come sempre, specifichiamo che qui si parla di copie vendute, sì, ma “alla vecchia maniera”. Il formato a cui ci dedichiamo, infatti, è sempre e solo quello fisico, grazie ai numeri forniti da GamesIndustry.biz e dal censimento dell’ente britannico GfK. Quest’ultimo rilascia i Dati del digitale solo più ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 11 ottobre 2021) Metroid Dread stravince sul resto della saga, ma non sul resto della top ten: ecco gli ultimidiper iin fisico Bentornati al nostro consueto speciale di inizio settimana, in cui analizziamo idiper iprovenienti dal Regno Unito. Come avviene da molto tempo ormai, il nostro speciale settimanale utilizza il territorio britannico come cartina tornasole per analizzare le vendite sul suolo europeo in toto. Tuttavia, come sempre, specifichiamo che qui si parla di copie vendute, sì, ma “alla vecchia maniera”. Il formato a cui ci dedichiamo, infatti, è sempre e solo quello fisico, grazie ai numeri forniti da GamesIndustry.biz e dal censimento dell’ente britannico GfK. Quest’ultimo rilascia idel digitale solo più ...

