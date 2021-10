Dalla Francia | il Newcastle pensa ad Antero Henrique come ds

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da Santi Aouna per Footmercato,è uno degli obiettivi degli investitori sauditi per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del. Il portoghese, libero da due stagioni dopo l'esperienza al PSG, ha avuto i primi contatti nelle scorse settimane con i rappresentanti del fondo di investimento. I sauditi hanno espresso al ds la volontà di costruire aluna squadra in grado di lottare per il titolo di Premier League negli anni a venire.