Dai veterani degli anni di piombo al titolare di una catena di pizzerie, chi sono gli arrestati per l’assalto alla Cgil (Di lunedì 11 ottobre 2021) veterani degli anni di piombo al fianco di un titolare di pizzerie. Tra i 12 arrestati per gli scontri scoppiati sabato scorso a Roma, e in particolare per il drammatico assalto alla sede nazionale della Cgil, sono presenti alcuni nomi storici del neofascismo romano, come il fondatore di Forza nuova (Fn) Roberto Fiore e l’ex Nar Luigi Aronica, accanto a esponenti di primo piano delle proteste contro l’obbligo del green pass. Tra questi Biagio Passaro, leader del movimento di ristoratori “Io apro”, protagonista di lungo video che lo mostra all’interno della sede del principale sindacato italiano, da lui stesso pubblicato sui social media. “Ragazzi, IoApro e tutti hanno invaso la Cgil”, dice nella ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021)dial fianco di undi. Tra i 12per gli scontri scoppiati sabato scorso a Roma, e in particolare per il drammatico assaltosede nazionale dellapresenti alcuni nomi storici del neofascismo romano, come il fondatore di Forza nuova (Fn) Roberto Fiore e l’ex Nar Luigi Aronica, accanto a esponenti di primo piano delle proteste contro l’obbligo del green pass. Tra questi Biagio Passaro, leader del movimento di ristoratori “Io apro”, protagonista di lungo video che lo mostra all’interno della sede del principale sindacato italiano, da lui stesso pubblicato sui social media. “Ragazzi, IoApro e tutti hanno invaso la”, dice nella ...

