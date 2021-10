Da Engie “Steps of Energy” per uno stile di vita attivo e sostenibile (Di lunedì 11 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Engie, player mondiale dell'energia e servizi con la missione di accelerare un'economia carbon neutral, ha realizzato, sabato 9 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 20:00, a Milano un'installazione interattiva e immersiva dove chiunque ha potuto osservare i propri passi “sotto una nuova luce”. Con questo evento aperto a tutti, Engie ha voluto celebrare lo stile di vita attivo di chi guarda al futuro e agisce per il bene del pianeta con piccoli gesti quotidiani, poichè anche un solo passo in più può fare la differenza per contrastare i cambiamenti climatici. L'idea è quella che sta alla base di Engie Fit, il programma di engagement digitale che permette ai clienti Engie di ottenere sconti in bolletta semplicemente camminando, e in questo modo raggiungono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) –, player mondiale dell'energia e servizi con la missione di accelerare un'economia carbon neutral, ha realizzato, sabato 9 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 20:00, a Milano un'installazione interattiva e immersiva dove chiunque ha potuto osservare i propri passi “sotto una nuova luce”. Con questo evento aperto a tutti,ha voluto celebrare lodidi chi guarda al futuro e agisce per il bene del pianeta con piccoli gesti quotidiani, poichè anche un solo passo in più può fare la differenza per contrastare i cambiamenti climatici. L'idea è quella che sta alla base diFit, il programma di engagement digitale che permette ai clientidi ottenere sconti in bolletta semplicemente camminando, e in questo modo raggiungono ...

