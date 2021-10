Crosetto: “Tra quelle diecimila persone di Roma, lo Stato punisca i violenti, ma ascolti gli altri” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mai minimizzare gli attacchi squadristi di Roma, «vanno condannati con durezza», ma tra «quei 10mila in piazza penso ci siano persone di destra, di sinistra, di centro, apartitici, apolitici, astensionisti. C’è di tutto». Così Guido Crosetto al Messaggero. Il cofondatore di Fratelli d’Italia ribadisce però un’evidenza ignorata da molti esponenti politici. «Quando i cittadini che protestano sono decine di migliaia, e nel caso di non possessori di Green pass parliamo di milioni di persone, uno Stato il problema deve porselo e affrontarlo con serietà ed equilibrio».«Per fortuna – dice Crosetto nell’intervista a Mario Ajello – non sono tutti violenti. I violenti sono quelli che utilizzano ogni manifestazione legittima di protesta, per auto-promuoversi, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mai minimizzare gli attacchi squadristi di, «vanno condannati con durezza», ma tra «quei 10mila in piazza penso ci sianodi destra, di sinistra, di centro, apartitici, apolitici, astensionisti. C’è di tutto». Così Guidoal Messaggero. Il cofondatore di Fratelli d’Italia ribadisce però un’evidenza ignorata da molti esponenti politici. «Quando i cittadini che protestano sono decine di migliaia, e nel caso di non possessori di Green pass parliamo di milioni di, unoil problema deve porselo e affrontarlo con serietà ed equilibrio».«Per fortuna – dicenell’intervista a Mario Ajello – non sono tutti. Isono quelli che utilizzano ogni manifestazione legittima di protesta, per auto-promuoversi, ...

