Crisanti | “Ingiustificato green pass a 72 ore Va dato solo a vaccinati e a chi ha fatto tampone da meno di 24 ore”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Sicuramente ilè un’anomalia, perché la protezione del vaccino dall’infezione decade dopo sei mesi,ando dal 95% al 40%. Quindi, aver protratto la validità del vaccino da 6 mesi ad un anno non ha nulla di scientifico. Anche ilmolecolare ogni 2 o 3 giorni non è giustificabile, perché vaogni 24 ore: una persona si può infettare il giorno dopo oppure essere infetta a livelli bassi quando fa ilper poi avere una carica virale pazzesca dopo 3 giorni “. Lo afferma ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, Andrea, direttore Dipartimento di Microbiologia Molecolare Università di Padova, commentando l’obbligo delsul posto di lavoro a partire dal 15 ottobre. Il virologo ribadisce: ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Ingiustificato

Questo apre la strada all'obbligo? Certo', dicea In Onda , su La7. 'Un vaccino approvato ... Tuttavia l'obbligo - oltre che assolutamente- per il governo sarebbe una rogna non ...In altri termini, l'attendismo italiano non parecome ha spiegato nei giorni scorsi il microbiologo dell'università di Padova Andrea: 'Quando si devono prendere decisioni in ...