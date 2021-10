Crisanti | ' Covid | i numeri non tornano Dovremmo avere almeno 15 - 20mila contagi al giorno'

(Di lunedì 11 ottobre 2021) 'In Italia vi è una discrepanza tra numero di casi registrati e decessi: prendendo infatti come riferimento un rapporto di uno a mille nel nostro Paese considerando tra 30 e 40 decessi giornalieri, i ...

'Oggi in Italia - spiega- abbiamo 30 - 40 decessi al giorno e un numero 'ridicolò di infezioni: evidentemente c'è una discrepanza ingiustificabile perché in tutti gli altri Paesi d'Europa e ...I conti del, in Italia , non tornano. Ne è convinto Andrea, direttore Dipartimento di Microbiologia Molecolare Università di Padova. "Oggi nel nostro Paese abbiamo 30 - 40 decessi al giorno, a ...Covid – Crisanti, professore microbiologia Padova: Numeri contagi non tornano, dovremmo avere 15-20mila contagi, ne contiamo solo 2-3 mila ...«In Italia vi è una discrepanza tra numero di casi registrati e decessi: prendendo infatti come riferimento un rapporto di uno a mille nel nostro Paese considerando tra 30 e 40 ...