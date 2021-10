Covid, ultime news. Il bollettino: 1.516 casi e 34 decessi, tasso di positività 1,3%. LIVE (Di lunedì 11 ottobre 2021) Processati 114.776 tamponi. Salgono le terapie intensive occupate (+10, ora 374) e i ricoveri ordinari (+37, ora 2.688). Scattano le nuove capienze per cinema, teatri e stadi. Cambia la quarantena a scuola: con un solo alunno positivo, i compagni faranno il tampone e potranno tornare in classe se negativi. Intanto, il ministro della Salute Speranza frena sull'obbligo vaccinale Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 ottobre 2021) Processati 114.776 tamponi. Salgono le terapie intensive occupate (+10, ora 374) e i ricoveri ordinari (+37, ora 2.688). Scattano le nuove capienze per cinema, teatri e stadi. Cambia la quarantena a scuola: con un solo alunno positivo, i compagni faranno il tampone e potranno tornare in classe se negativi. Intanto, il ministro della Salute Speranza frena sull'obbligo vaccinale

Advertising

Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - RaiNews : #Covid, in #Russia è record di decessi giornalieri: 890 persone nelle ultime 24 ore - zazoomblog : Covid 1.516 nuovi casi e 34 decessi nelle ultime 24 ore - #Covid #1.516 #nuovi #decessi #nelle - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 1.516 i positivi individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.278. Sono invece 34 le vittime in… - GioMat86 : @sghi29 infatti, uno dei motivi può essere questo. Altre squadre stanno avendo più o meno gli stessi problemi. Ques… -